В России предложили приобщать школьников к туристическим походам

В российских школах следует ввести день похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его мнению, поход в лес будет полезен для приобретения минимальных туристических навыков. Можно учить школьников ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Такие уроки, которые нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе, дают детям опыт и максимальную информацию. Так, ориентирование на местности важно для каждого человека, поскольку в лесу не всегда работает интернет и имеются гаджеты. Кроме того, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь важны для школьников и с психологической точки зрения.

Гриб пояснил, что таким занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры.

6 ноября сообщалось, что министерство просвещения РФ установило нормированную нагрузку на школьников по физкультуре.

