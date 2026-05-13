В Минпросвещения назвали сроки поступления в школы единых учебников по русскому языку

Единые учебники по русскому языку и литературе внедрят в школы в 2027 году

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов уже готовы и направлены на проверку в Российскую академию наук. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

Отмечается, что новые учебники будут внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года. Работа над ними ведется при участии Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

Это первая за все постсоветское время единая линейка государственных учебников по русскому языку и литературе.

В ноябре советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что учебники разрабатывают совместно с научными и преподавательскими сообществами. Власти провели встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам. Также эти вопросы обсуждались со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе.

Ранее в школы были допущены учебники под редакцией Дмитрия Медведева.