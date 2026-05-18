Россияне рассказали, как провели майские праздники

В России четверть граждан заявили, что отдохнули в майские праздники
«Новости Mail» выяснили, как россияне провели майские праздники. В опросе, который проходил с 6 по 12 мая, приняли участие свыше 17 тысяч человек из более чем 50 регионов РФ.

После первой части выходных 26% опрошенных заявили, что хорошо отдохнули, а 36% — что восстановились хотя бы частично. По окончании всех праздников оценки улучшились: доля отдохнувших выросла до 29%, а еще 40% отметили, что немного перевели дух.

Тем не менее полностью восстановиться получилось не у всех: 15% признались, что не смогли отдохнуть, а 6% и вовсе не планировали отдых. При этом большинство (59%) провели праздники так, как хотели, у 29% выходные прошли не по плану, а 11% не строили особых ожиданий.

Что касается занятий, то первые майские выходные 35% респондентов посвятили бытовым делам, 28% работали на даче или в огороде, а 12% провели время на работе. Время на отдых у многих тоже нашлось: 32% расслаблялись дома, 25% встречались с родными и друзьями, 11% выбрались на природу, 8% посвятили время хобби, 7% путешествовали, 6% гуляли по городу, ходили в кафе или на шопинг, а 5% посещали культурные мероприятия — театры, концерты, музеи.

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» и аналитическим центром «Чек Индекс», чаще всего россияне ели на майских праздниках шашлык из свинины (88% опрошенных) и из курицы (77%).

Отмечалось, что в 2026 году россияне активнее выбирались на майские шашлыки. Частота покупок розжига увеличилась на 7% относительно прошлого года, средний чек составил 172 рубля. Шампуры пользовались спросом на 14% больше, в среднем на них тратили 455 рублей. Мангалы покупались чаще на 10%, средний чек — 809 рублей. А древесный уголь оказался востребованнее на 9%, его приобретали в среднем за 304 рубля.

Ранее россиянам раскрыли, как восстановить здоровье желудка после майских праздников.

 
