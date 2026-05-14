Россияне рассказали, какой шашлык ели на майских праздниках

Чаще всего россияне ели на майских праздниках шашлык из свинины (88% опрошенных) и из курицы (77%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» и аналитическим центром «Чек Индекс» (есть у «Газеты.Ru»).

По данным аналитиков, средний чек покупки мяса для шашлыка был равен 804 рублям. При этом стоимость мяса в 2026 году составляла от 170 рублей за килограмм при выборе курицы и от 260 рублей — при выборе свинины. Фактические расходы превысили минимальную стоимость от 3 до 4,7 раза. Аналитики предположили, что на одного покупателя пришлось несколько килограммов мяса. Число покупок в период с 1 по 10 мая в этом году оказалось на 11% выше, чем в предыдущем.

В 2026 году россияне активнее выбирались на майские шашлыки. Частота покупок розжига увеличилась на 7% относительно прошлого года, средний чек составил 172 рубля. Шампуры пользовались спросом на 14% больше, в среднем на них россияне потратили 455 рублей. Мангалы покупались чаще на 10%, средний чек — 809 рублей. А древесный уголь оказался востребованнее на 9%, его приобретали в среднем за 304 рубля.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

