Россиянам раскрыли, как восстановить здоровье желудка после майских

Терапевт Ахтанина: в первые дни после майских лучше сесть на легкую диету
Преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, терапевт Алена Ахтанина в разговоре с «Газетой.Ru» дала совет россиянам, как разгрузить желудок после насыщенных майских праздников. Она порекомендовала тем, кто употреблял алкоголь и жирную пищу, устроить детокс в течение трех-пяти дней.

«В первые 3-5 дней после праздников лучше ограничить все продукты, которые могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и вызывать дискомфорт, все то, позволяли себе во время праздников — алкоголь, жирное, жареное, острое, сладкую газировку, кофе и молочные продукты. Рекомендуется легкая диета: термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые блюда из индейки или курицы. Важно, чтобы рацион был сбалансирован, и включал клетчатку, белки, полезные жиры и медленные углеводы. Хлеб — лучше подсушенный», — подчеркнула она.

Важно соблюдать баланс воды и пить не менее полутора литров в сутки, рассказала Ахтанина.

«Соблюдайте водный баланс: пейте 1,5-2 литра чистой воды в сутки. И баланс питания в целом — не голодайте и не устраивайте жестких разгрузочных дней, но и не переедайте — это может замедлить восстановление. Симптомов при патологии ЖКТ достаточно много. Это боль, изжога, вздутие, метеоризм, тошнота, рвота, горечь во рту, изменения стула. Причем за одним и тем же симптомом может скрываться не одно заболевание. Если какой-либо из симптомов появился впервые, нужно не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу (терапевту, гастроэнтерологу). В срочном порядке к врачу следует обращаться при острой, нестерпимой боли в животе, рвоте с кровью или «кофейной гущей», чёрном, дегтеобразном стуле, внезапном сильном вздутии, невозможности отхождения газов, высокой температуре на фоне болей в животе, внезапном резком ухудшении состояния», — пояснила специалист.

