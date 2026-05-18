В Росатоме заявили о десятках ударов по ЗАЭС и Энергодару за последние сутки

Лихачев: за последние сутки по ЗАЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов

Глава Росатома Алексей Лихачев на площадке конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде заявил, что за последние сутки по Запорожской АЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов. Об этом сообщает ТАСС.

«После окончания перемирия посвященного Дню Победы и в выходные, и в последние сутки постоянно растет давление, постоянно увеличивается количество атак на Запорожскую атомную электростанцию. Как на станцию, так и на Энергодар. Буквально за последние сутки были десятки ударов в зоне станции и города», — поделился Лихачев

Он добавил, что Европе необходимо приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, так как сейчас обстановка находится на грани, «за которой не будет возврата».

Также, по словам главы Росатома, переговоры между РФ и МАГАТЭ по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС запланированы на июль, но могут потребоваться раньше из-за сложившейся обстановки.

18 мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала ТАСС, что на выходных вокруг Энергодара и объектов, обеспечивающих работу станции, была зафиксирована высокая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, ВСУ атаковали транспортный цех, обеспечивающий критически важную логистику и внутреннее функционирование станции — перемещение техники, персонала и выполнение производственных задач.

Ранее украинский дрон атаковал автотранспортный парк ЗАЭС.