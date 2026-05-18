В районе Запорожской АЭС зафиксирована высокая активность ВСУ

Руководство ЗАЭС: ВСУ активно действовали на выходных вокруг Энергодара
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала ТАСС, что на выходных вокруг Энергодара и объектов, обеспечивающих работу станции, была зафиксирована высокая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, ВСУ атаковали транспортный цех, обеспечивающий критически важную логистику и внутреннее функционирование станции — перемещение техники, персонала и выполнение производственных задач.

«Вероятно, противник рассматривает такие объекты как элемент давления на устойчивость работы станции и жизнедеятельность города-спутника», — отметила Яшина.

16 мая глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что украинский дрон-камикадзе атаковал трубопровод рядом с машинными залами Запорожской АЭС.

По его словам, беспилотник ударил по трубопроводу, проходящему вдоль машинных залов станции, после чего не взорвался и упал рядом с первым энергоблоком.

Глава «Росатома» также сообщил, что в городе после атак перестали работать обе автозаправочные станции.

Ранее украинский дрон атаковал автотранспортный парк ЗАЭС.

 
