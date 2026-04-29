Война США и Израиля против Ирана
Глава «Росатома» назвал убийством гибель водителя автопарка ЗАЭС

Лихачев: гибель водителя автопарка ЗАЭС после удара ВСУ является убийством
Константин Михальчевский/РИА Новости

Гибель водителя автопарка Запорожской АЭС в результате удара украинского беспилотника фактически является убийством работника станции на трудовом посту. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

По его словам, в ночь на 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автотранспортный парк ЗАЭС. В машинах не было пассажиров, однако на месте находился дежурный водитель, который получил несовместимые с жизнью ранения и скончался по дороге в больницу.

«Это вопиющий случай, это фактически убийство работника атомной электростанции, находящегося на своем трудовом посту, находящегося на дежурстве», — сказал Лихачев.

Он отметил, что об инциденте были проинформированы работники МАГАТЭ, которые следят за ситуацией на ЗАЭС.

27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти «играют на нервах» стран ЕС ради получения дополнительных средств. Для этого ВСУ создают радиологические угрозы в центре Европы, отметила она.

По словам дипломата, Украина не ценит ядерную безопасность и продолжает наносить удары по атомным объектам, в том числе по ЗАЭС. В связи с чем Захарова призвала секретариат МАГАТЭ оказать давление на Киев. Она считает, что международное сообщество обязано вынести украинским властям заслуженный приговор.

Ранее Лихачев назвал цель ударов ВСУ в зоне ЗАЭС.

 
