Синоптик рассказал о смене июльской жары в Москве на дожди и грозы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал агентству городских новостей «Москва», что июльский зной в столице сменится дождями и грозами.

Шувалов сообщил, что жаркая погода с температурой до +30... +32°C сохранится в столице до четверга. В пятницу, 22 мая, над регионом пройдет холодный фронт.

«Начиная с запада области, возможны дожди и грозы кратковременного характера, при грозах – шквалистое усиление ветра. Начиная с западной области, постепенное ослабление жары до 23–25 градусов. В выходные уже тоже с отдельными кратковременными дождями, но уже не такая сильная жара», — поделился он.

До этого Шувалов говорил, что самые жаркие дни в Москве на неделе придутся на 20 и 21 мая.

По его словам, аномальной волну тепла делает именно сочетание двух факторов – серьезное превышение нормы и продолжительность такой погоды. Причиной столь сильного повышения температуры воздуха Шувалов назвал горячий воздух из Средней Азии и Казахстана, который начал поступать в центральные регионы России.

