Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптик рассказал о смене июльской жары в Москве на дожди и грозы

Синоптик Шувалов: июльский зной ожидает жителей столицы до пятницы
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал агентству городских новостей «Москва», что июльский зной в столице сменится дождями и грозами.

Шувалов сообщил, что жаркая погода с температурой до +30... +32°C сохранится в столице до четверга. В пятницу, 22 мая, над регионом пройдет холодный фронт.

«Начиная с запада области, возможны дожди и грозы кратковременного характера, при грозах – шквалистое усиление ветра. Начиная с западной области, постепенное ослабление жары до 23–25 градусов. В выходные уже тоже с отдельными кратковременными дождями, но уже не такая сильная жара», — поделился он.

До этого Шувалов говорил, что самые жаркие дни в Москве на неделе придутся на 20 и 21 мая.

По его словам, аномальной волну тепла делает именно сочетание двух факторов – серьезное превышение нормы и продолжительность такой погоды. Причиной столь сильного повышения температуры воздуха Шувалов назвал горячий воздух из Средней Азии и Казахстана, который начал поступать в центральные регионы России.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!