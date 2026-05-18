«Это июльская погода»: стало известно, в какие дни жара в Москве станет рекордной

На этой неделе столичный регион накрыла по-настоящему аномальная жара с превышением климатической нормы на 10 градусов. Такая погода больше характерна для июля, а не мая, причем это не кратковременный всплеск тепла – жара задержится в столице на ощутимое время и установит новые рекорды – они придутся на 20 и 21 мая, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура, которая ожидается, на 8-10 градусов выше того, что положено по климатической норме. Это очень большая величина, — подчеркнул синоптик. — Плюс продолжительный период этой жаркой погоды — около пяти дней и более. Это практически сравнимо и даже превышает средние климатические данные для июля».

По его словам, аномальной волну тепла делает именно сочетание двух факторов – серьезное превышение нормы и продолжительность такой погоды. Причиной столь сильного повышения температуры воздуха Шувалов назвал горячий воздух из Средней Азии и Казахстана, который начал поступать в центральные регионы России. Причем обычно такие процессы происходят летом, а в этом году они выпали на май.

По мнению Шувалова, к рекордным показателям столичный регион подойдет 20 и 21 мая. В целом в ближайшее время ослабления жары не ожидается. Но в долгосрочной перспективе погода все-таки постепенно вернется к умеренным значениям.

Синоптик также отметил, что важной особенностью наблюдаемой в регионах Центральной России погоды является отсутствие осадков. Так, например, в ближайшие дни дождей в Москве, характерных для такой жары летом, не будет.

«Это значит, что жара будет ощущаться особенно устойчивой: без дождей, без гроз и без привычного майского охлаждения», — заключил Шувалов.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила, что в столице России с 17 мая началась очень жаркая погода, которая продолжится как минимум до конца рабочей недели. Так, 18, 19, 20, 21 и 22 мая дневная температура будет близка к абсолютным максимумам этих дней, которые равняются +29,2...+30,5 градуса. По мнению синоптика, эти погодные рекорды могут обновиться.

Москвичам ранее назвали дату, когда спадет аномальная жара.