Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвала правила для борьбы с фоновым страхом за будущее

Психолог Павлова: медитация поможет бороться с фоновым страхом за будущее
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Современные люди живут с фоновым страхом за свое будущее, для борьбы с которым нужно соблюдать определенные правила. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

По ее словам, прежде всего важно выписать все тревожные мысли в тетрадь, чтобы осознать их и начать управлять ими. Кроме того, стоит постараться отойти от пессимизма и не думать только о плохом. Помочь в борьбе со стрессом могут качественный сон и медитация. Например, за 15 минут до сна можно включить на телефоне спокойную музыку или расслабляющую практику. Еще одно правило — правило хорошего дня, в рамках которого каждый вечер нужно отмечать, что хорошего случилось с вами.

«Важное предупреждение. Не ждите перемен по щелчку пальца. Вы же не один год жили в этой тревоге? Мозг — орган ригидный. Он любит привычное «плохо» больше, чем непонятное «хорошо». Потребуется две-три недели ежедневных упражнений (выписывание + медитация + поиск плюсов), чтобы мышление начало разворачиваться»», — добавила Павлова.

Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская до этого говорила, что перепады настроения в некоторых случаях могут указывать на циклотимию. Это хроническое расстройство настроения способно привести к биполярному расстройству. По словам специалиста, человек с циклотимией на протяжении двух или более лет сталкивается с чередованием периодов эмоционального подъема и снижения настроения.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от синдрома самозванца.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!