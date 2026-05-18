Психолог назвала правила для борьбы с фоновым страхом за будущее

Современные люди живут с фоновым страхом за свое будущее, для борьбы с которым нужно соблюдать определенные правила. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

По ее словам, прежде всего важно выписать все тревожные мысли в тетрадь, чтобы осознать их и начать управлять ими. Кроме того, стоит постараться отойти от пессимизма и не думать только о плохом. Помочь в борьбе со стрессом могут качественный сон и медитация. Например, за 15 минут до сна можно включить на телефоне спокойную музыку или расслабляющую практику. Еще одно правило — правило хорошего дня, в рамках которого каждый вечер нужно отмечать, что хорошего случилось с вами.

«Важное предупреждение. Не ждите перемен по щелчку пальца. Вы же не один год жили в этой тревоге? Мозг — орган ригидный. Он любит привычное «плохо» больше, чем непонятное «хорошо». Потребуется две-три недели ежедневных упражнений (выписывание + медитация + поиск плюсов), чтобы мышление начало разворачиваться»», — добавила Павлова.

Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская до этого говорила, что перепады настроения в некоторых случаях могут указывать на циклотимию. Это хроническое расстройство настроения способно привести к биполярному расстройству. По словам специалиста, человек с циклотимией на протяжении двух или более лет сталкивается с чередованием периодов эмоционального подъема и снижения настроения.

