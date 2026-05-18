Россиянам рассказали, как избавиться от синдрома самозванца

Врач Крашкина: синдром самозванца приводит к хроническому стрессу
Синдром самозванца — это не медицинский диагноз, а ловушка мышления, при которой человек уверен, что его успехи — лишь результат удачи или умения «пускать пыль в глаза». В эпоху соцсетей, где все вокруг выглядят успешными, этот страх разоблачения становится массовым. Как объяснила в интервью РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, это состояние — не скромность, а источник хронического стресса, который ведет к карьерному «параличу»: человек боится брать новые проекты или просить прибавку к зарплате, чтобы не показать свою мнимую некомпетентность.

Специалист предложила трехэтапную стратегию избавления от этого состояния. Первый этап — протокол компетенций: ежедневно записывать свои задачи, примененные навыки и отклики коллег. Второй — когнитивное реструктурирование: при мысли «мне повезло» заменять ее фактами: «Я потратил Х времени, применил навык Y и получил результат Z». Третий — поведенческий эксперимент: осознанно допустить небольшую неточность в работе и увидеть, что в 80% случаев последствия незначительны.

Синдром самозванца — не врожденная черта, а схема, которую можно перепрошить, заключила Крашкина.

Исследователи отмечают, что корни синдрома самозванца часто уходят в детство. Они выделяют две противоположные модели семейной среды, которые могут провоцировать это состояние.

Первая — отрицание заслуг. Ребенка постоянно сравнивают с более успешными сверстниками, не замечают его достижений или обесценивают их. В итоге он перестает верить в свои способности.

Вторая — культ «естественной гениальности». Ребенку внушают, что он особенный и талантливый. Столкнувшись во взрослой жизни с трудностями (а они неизбежны), он решает, что не соответствует ожиданиям семьи, и чувствует себя «обманщиком».

