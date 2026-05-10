Одна страна в Европе побила рекорд по спросу среди россиян

Самой популярной страной в Европе для поездок на майские праздники у россиян стала Италия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, спрос на поездки в Италию наблюдается круглогодично, однако весенний период востребован наиболее всего из-за комфортной погоды. Причем с 2022 года спрос на это направление стабильно прирастает на 10-20% ежегодно, заявили в Ассоциации. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскану, Сицилию, Лигурию и озеро Комо.

Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию.

До этого эксперты сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours сообщили, какие направления россияне выбирают для повторных поездок. Среди российских курортов лидирует Краснодарский край, куда хотят вернуться больше половины россиян. Кроме того, в топе — горные курорты Кавказа и Санкт-Петербург.

Среди зарубежных направлений для повторного отдыха лидирует Турция (53%), Египет (43%), ОАЭ (36%) и Таиланд (35%). В десятке оказалась и Индия — 28% россиян возвращаются туда хотя бы раз.

Ранее работодателям напомнили о штрафе за сорванный отпуск сотрудника.

 
