В Румынии три года не покидавший психбольницу пациент заразился хантавирусом

Хантавирус в румынской психбольнице оказался не связан с лайнером MV Hondius
Заражение хантавирусом, подтвержденное у пациента психиатрической клиники в Румынии, не связано со вспышкой этого заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщил подведомственный минздраву страны Национальный институт общественного здоровья (Institutul Național de Sănătate Publică, INSP) на своем официальном сайте.

Взятые у пациента психбольницы биологические образцы анализировали специалисты Национального института военно-медицинских исследований и разработок «Кантакузино». Они выявили хантавирусную инфекцию, вызванную штаммами, которые циркулируют в Румынии и в целом по Европе.

Заболевший мужчина был госпитализирован в психиатрическую клинику еще летом 2023 года. С тех пор он не покидал пределы клиники и не мог заразиться от кого-то за ее пределами.

В INSP особо подчеркнули, что данный случай заболевания не имеет отношения к вспышке разновидности хантавируса Андес, встречающейся исключительно в Южной Америке, на борту круизного судна. Специалисты поясняют, что в большинстве случаев распространение хантавирусов происходит от грызунов к людям, а не от человека к человеку.

Ранее ученые расшифровали геном хантавируса на лайнере MV Hondius.

 
