Эксперт объяснила, почему хантавирусы обычно не передаются между людьми

Фармаколог Бутранова: хантавирусы передаются людям от грызунов
Большинство хантавирусов передаются человеку только от грызунов и не распространяются между людьми. Об этом в интервью RT сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии медицинского института РУДН Ольга Бутранова.

Хантавирусная инфекция, по ее словам, является зоонозной, природным резервуаром для нее служат грызуны. Сами животные, как правило, не болеют: вирус размножается в их организме, выделяясь с экскрементами и заражая других, в том числе человека.

«Большинство хантавирусов эффективно убиваются обеззараживающими компонентами человеческой слюны. Они не создают больших концентраций в человеческих жидкостях и не передаются при кашле, чихании и даже поцелуях», — отметила эксперт.

Исключение составляет лишь штамм Андес, который способен передаваться от человека к человеку, добавила она.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Андес — одна из самых опасных разновидностей хантавирусов. Они представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных.

Ранее инфекционист предупредил, чем хантавирус опасен для российских дачников.

 
