В Пензенской области отменили план «Ковер»

На территории Пензенской области отменен план «Ковер». Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

Представитель Росавиации Артем Кореняко также сообщил, что в аэропорту Пенз были сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения вводили накануне для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений в двух аэропортах.