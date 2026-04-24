Неизвестный набросился с ножом на подростка в петербургском парке за замечание

Росгвардия Петербурга задержала напавшего с ножом на подростка в парке в Колпино

В городе Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали 47-летнего мужчину, который угрожал ножом 16-летнему подростку в Парке культуры и отдыха. Об инциденте сообщается в Telegram-канале Росгвардии Петербурга.

Накануне днем подросток катался в парке на велосипеде с друзьями. Внезапно взрослый посетитель парка резко дернулся в его сторону. Юноша остановился и сделал мужчине замечание, а тот достал из кармана нож и начал угрожать расправой.

Приятели велосипедиста немедленно позвонили в полицию, после чего агрессивный гражданин попытался скрыться. Оперативно прибывший наряд сотрудников межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району настиг правонарушителя на Пролетарской улице, неподалеку от Свято-Троицкого собора.

После задержания мужчина был доставлен росгвардейцами в 55-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Схожая история произошла прошлым летом в скейт-парке на территории одного из петербургских ЖК: там неизвестный мужчина без очевидных причин набросился на катавшегося подростка и ударил его по лицу. Пострадавшего положили в отделение офтальмологии: удар стал причиной переломы орбиты правого глаза, стнок верхнечелюстной пазухи носа и ушибленной раны верхнего века.

Ранее российский подросток напал на ровесника в парке ради кражи денег и вейпа.