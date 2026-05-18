Невролог назвал отличия в проявлениях СДВГ у взрослых и детей

Одними из главных признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) являются забывчивость, внутреннее беспокойство и частая смена места работы. При этом у взрослых и детей проявления этого расстройства и его последствия различаются. Об этом kp.ru рассказал профессор-невролог Леонид Чутко.

По словам специалиста, симптомы СДВГ особенно заметные и сильные в молодом, активном трудоспособном возрасте.

«Это может серьезно мешать и в карьере, и в повседневной жизни. Далее, в среднем возрасте (после 50 лет) и особенно у пожилых людей, после 60-65 лет, проявления синдрома смягчаются», — отметил невролог.

Эксперт объяснил, что у взрослых людей при СДВГ гиперактивность выражена слабее, чем у детей. Однако у них усиливается тревожность. Кроме того, с возрастом импульсивность проявляется в шопоголизме, а не в физическом вмешательстве.

По словам невролога, невнимательность может мешать карьере, а также становиться причиной частой смены места жительства или работы. Взрослые люди с СДВГ чаще сталкиваются с депрессией и проблемами в семье. Помимо этого, у них могут возникать трудности с управлением автомобилем.

Врач-невролог «Неврологической клиники» в Москве Денис Мухамедов до этого рассказал «Газете.Ru», что в последние годы число взрослых пациентов, которые жалуются на проблемы с вниманием, выросло. По его словам, может быть связано с развитием социальных сетей и с тем, что больше людей узнали о существовании синдрома дефицита внимания.

Ранее ИИ научили выявлять СДВГ у детей за годы до постановки диагноза.

 
