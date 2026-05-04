ИИ научили выявлять СДВГ у детей за годы до постановки диагноза

Алгоритм искусственного интеллекта способен прогнозировать развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей за несколько лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли исследователи из Медицинская школа Университета Дьюка. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В основе метода — анализ электронных медицинских карт, которые фиксируют данные о здоровье ребенка с рождения: развитие, поведение, сон, назначения и обращения к специалистам. Ученые обнаружили, что в этих записях задолго до диагноза формируются устойчивые сочетания признаков, связанных с будущим развитием СДВГ.

Врачам известно, что СДВГ проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, мешающими повседневной жизни. Однако нередко обследование начинается только тогда, когда проблемы становятся заметны в школе. Новый подход позволяет выявлять риски значительно раньше.

Для создания модели исследователи обучили алгоритм на данных более чем 720 тысяч пациентов, а затем протестировали его на выборке из 140 тысяч детей, чьи медицинские записи отслеживались до девяти лет. К пяти годам система смогла предсказывать вероятность постановки диагноза в течение следующих четырех лет с точностью около 0,92 по специальной шкале оценки.

Наиболее значимыми сигналами для модели оказались ранние особенности развития — задержки речи, трудности с обучением, эмоциональные и поведенческие нарушения.

По мнению исследователей, раннее выявление риска позволит вовремя подключать поддержку — от работы с родителями до адаптации школьной среды. В то же время технология требует дополнительной проверки перед внедрением, чтобы убедиться в ее точности и равной эффективности для разных групп пациентов.

Ранее ученые создали программу, которая ловит момент отключения внимания у студента.