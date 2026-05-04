Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

ИИ научили выявлять СДВГ у детей за годы до постановки диагноза

Nature: задержки речи в четыре года повышает риск развития СДВГ
sulit.photos/Shutterstock/FOTODOM

Алгоритм искусственного интеллекта способен прогнозировать развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей за несколько лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли исследователи из Медицинская школа Университета Дьюка. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В основе метода — анализ электронных медицинских карт, которые фиксируют данные о здоровье ребенка с рождения: развитие, поведение, сон, назначения и обращения к специалистам. Ученые обнаружили, что в этих записях задолго до диагноза формируются устойчивые сочетания признаков, связанных с будущим развитием СДВГ.

Врачам известно, что СДВГ проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, мешающими повседневной жизни. Однако нередко обследование начинается только тогда, когда проблемы становятся заметны в школе. Новый подход позволяет выявлять риски значительно раньше.

Для создания модели исследователи обучили алгоритм на данных более чем 720 тысяч пациентов, а затем протестировали его на выборке из 140 тысяч детей, чьи медицинские записи отслеживались до девяти лет. К пяти годам система смогла предсказывать вероятность постановки диагноза в течение следующих четырех лет с точностью около 0,92 по специальной шкале оценки.

Наиболее значимыми сигналами для модели оказались ранние особенности развития — задержки речи, трудности с обучением, эмоциональные и поведенческие нарушения.

По мнению исследователей, раннее выявление риска позволит вовремя подключать поддержку — от работы с родителями до адаптации школьной среды. В то же время технология требует дополнительной проверки перед внедрением, чтобы убедиться в ее точности и равной эффективности для разных групп пациентов.

Ранее ученые создали программу, которая ловит момент отключения внимания у студента.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!