Мать пыталась спасти 7-летнего сына, прыгнувшего в реку, и утонула вместе с ним

Британка пыталась спасти 7-летнего сына и утонула вместе с ним в реке

В Англии мать пыталась спасти семилетнего сына, прыгнувшего в реку, и утонула вместе с ним, пишет Daily Mail.

Как рассказали очевидцы инцидента, ребенок «за считанные секунды» убежал от матери и прыгнул в реку. Женщина немедленно последовала за ним, но оба столкнулись с сильным течением и большой глубиной.

Один из свидетелей также прыгнул в воду, однако течение оказалось настолько мощным, что ему пришлось отпустить тонущих и выбираться самому. Прибывшие экстренные службы достали женщину и мальчика из воды, но спасти их не удалось.

Столичная полиция Лондона уже заявила, что не видит в произошедшем «ничего подозрительного». По итогам расследования случившееся признана трагической случайностью.

«Это невероятно трудное время для их близких, которые получили поддержку специалистов», — говорится в заявлении полиции. Родственники попросили уважать их частную жизнь.

Офицеры поблагодарили спасателей и обычных граждан, которые «сделали все возможное в экстремально сложной ситуации».

