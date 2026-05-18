Два ребенка утонули в Псковской области

В Псковской области две восьмилетние девочки утонули в реке Великой

Два восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. Трагедия произошла вблизи деревни Мольгино Палкинского района, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Там заявили, что, согласно предварительной информации, 17 мая эти несовершеннолетние дети во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и утонули. Их тела были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда Пскова.

В настоящее время следователи и криминалисты осуществляют осмотр места происшествия, а также выполняют комплекс проверочных мероприятий для расследования случившегося.

Проверку по факту произошедшего проводит Островской межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону.

