Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Грозовые ливни побили 122-летний рекорд по количеству осадков в Москве

Синоптик Тишковец: 17-18 мая в Москве был побит рекорд осадков 1904 года
Telegram-канал «SHOT»

Ливни с грозами, прошедшие в Москве за минувшие сутки, побили рекорд 122-летней давности по количеству осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ на протяжении предшествующих суток зафиксировал выпадение 34 мм осадков — 28 мм днем 17 мая и еще 6 мм в ночь на 18 мая. Этот объем составляет 55% месячной нормы, добавил эксперт.

Кроме того, отметил Тишковец, накануне был побит суточный рекорд по количеству осадков для 17 мая. Предыдущий рекордный показатель — 21,1 мм — был зарегистрирован в 1904 году.

Высокие показатели объема выпавших осадков за минувшие сутки были зафиксированы и на подмосковных метеостанциях: 25 мм — в Долгопрудном, по 19 мм — в Ново-Иерусалиме и Немчиновке, 18 мм — в Клину и 17 мм — в Шаховской.

В последующие двое суток осадков в Москве и Московской области не ожидается, подытожил Тишковец. Как уточнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, до конца текущей недели в столичном регионе ожидается жаркая сухая погода: воздух днем будет прогреваться до +32ºС.

Ранее стало известно, в какие дни в Москве ударит рекордная жара.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!