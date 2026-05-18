Грозовые ливни побили 122-летний рекорд по количеству осадков в Москве

Синоптик Тишковец: 17-18 мая в Москве был побит рекорд осадков 1904 года

Ливни с грозами, прошедшие в Москве за минувшие сутки, побили рекорд 122-летней давности по количеству осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ на протяжении предшествующих суток зафиксировал выпадение 34 мм осадков — 28 мм днем 17 мая и еще 6 мм в ночь на 18 мая. Этот объем составляет 55% месячной нормы, добавил эксперт.

Кроме того, отметил Тишковец, накануне был побит суточный рекорд по количеству осадков для 17 мая. Предыдущий рекордный показатель — 21,1 мм — был зарегистрирован в 1904 году.

Высокие показатели объема выпавших осадков за минувшие сутки были зафиксированы и на подмосковных метеостанциях: 25 мм — в Долгопрудном, по 19 мм — в Ново-Иерусалиме и Немчиновке, 18 мм — в Клину и 17 мм — в Шаховской.

В последующие двое суток осадков в Москве и Московской области не ожидается, подытожил Тишковец. Как уточнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, до конца текущей недели в столичном регионе ожидается жаркая сухая погода: воздух днем будет прогреваться до +32ºС.

Ранее стало известно, в какие дни в Москве ударит рекордная жара.