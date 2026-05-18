В Астрахани накрыли межрегиональный канал поставок наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Астраханской области пресекли межрегиональный канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, по делу проходят двое мужчин — 25-летний житель Ставрополя и 26-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Их подозревают в организации поставок и сбыта наркотиков.

Во время оперативных мероприятий сотрудники спецслужбы выяснили, что мужчины приехали в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков. Для хранения запрещенных веществ они арендовали квартиру в Ленинском районе города. В ходе обыска в квартире силовики нашли и изъяли более 500 граммов мефедрона.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подозреваемые признали вину. Суд отправил их под стражу. Расследование продолжается.

