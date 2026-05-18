Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Астрахани накрыли межрегиональный канал поставок наркотиков

ФСБ: в съемной квартире в Астрахани нашли крупную партию мефедрона
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Астраханской области пресекли межрегиональный канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, по делу проходят двое мужчин — 25-летний житель Ставрополя и 26-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Их подозревают в организации поставок и сбыта наркотиков.

Во время оперативных мероприятий сотрудники спецслужбы выяснили, что мужчины приехали в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков. Для хранения запрещенных веществ они арендовали квартиру в Ленинском районе города. В ходе обыска в квартире силовики нашли и изъяли более 500 граммов мефедрона.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подозреваемые признали вину. Суд отправил их под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле задержали иностранца с несколькими сотнями свертков наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!