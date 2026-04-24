Дома у главы Волжской лиги КВН нашли крупную партию наркотиков

В Волжском Волгоградской области задержали бывшего игрока команды КВН «Халатные люди», руководителя Волжской лиги КВН и директора проекта «Стендап.Дети» Артема Краснобаева. Его подозревают в хранении и употреблении наркотиков, пишет местное издание V1.

По его данным, в квартире 34-летнего юмориста обнаружена крупная партия запрещенных веществ, а сам он на момент обыска находился в состоянии наркотического опьянения. Он дал признательные показания, заявив, что все наркотики предназначались для собственного употребления.

Telegram-канал Baza пишет, что у Краснобаева изъяли 1 грамм синтетических наркотиков и 12 граммов марихуаны, псилоцибиновых грибов и гашиша. В сообщении V1 уточняется, что в квартире нашли «соответствующую атрибутику для употребления и фасовки» наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также содержащих их растений в крупном размере без цели сбыта. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

Краснобаев состоял в авторской группе команды КВН Кировской области «Вятка», потом стал капитаном им же созданной команды «Пролетая над гнездом», а позже играл за команду «Халатные люди», состоящую из врачей из Волгограда и Волжского и студентов ВолгГМУ.

