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Врач назвала лекарства, после приема которых опасно выходить на солнце

Врач Галлямова: после приема антибиотиков опасно выходить на солнце
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Shutterstock/Artem Sokolov

После приема антибиотиков, противовоспалительных и антигистаминных средств опасно выходить на солнце, потому что это может привести к зуду, покраснению кожи и отеку. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, в них содержатся вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. Такой эффект могут также вызвать гипотензивные лекарства, которые снижают артериальное давление, а также гормональные и противогрибковые мази, салициловая кислота и ретиноиды.

«Вещества в этих лекарствах способны вызвать фотоаллергию, то есть чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После этого развивается фототоксичность, на фоне которой возникают краснота, отечность, волдыри и сильный зуд в открытых для солнца местах», — пояснила Галлямова.

Врач отметила, что при появлении красноты или зуда важно проконсультироваться со специалистом.

Медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм» Татьяна Дергачева до этого рассказала «Газете.Ru», что при приеме некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих, противомикробных препаратов и лекарств от аритмии повышается риск повреждения кожи ультрафиолетом и развития злокачественных новообразований.

Ранее врач дала советы, как людям с бледной кожей защититься от солнца летом.

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