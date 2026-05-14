Кардиолог назвал способ быстро отличить инсульт от алкогольного опьянения

В некоторых случаях инсульт можно спутать с похмельем. Быстро отличить серьезные проблемы со здоровьем от простого недомогания после употребления алкоголя помогут несколько признаков. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Ключевое отличие в том, что при алкогольном опьянении симптомы развиваются постепенно и связаны с общей интоксикацией, а при инсульте — они возникают внезапно и носят очаговый неврологический характер», — объяснил специалист.

По его словам, при инсульте симптомы, которым не свойственно постепенное нарастание, возникают резко. В то же время при алкогольном опьянении симптомы развиваются со временем. При этом спиртные напитки подавляют функции мозга, на фоне чего могут нарушаться речь, координация и походка. Однако при этом нет типичного для инсульта перекоса лица.

Врач подчеркнул, что у человека в состоянии алкогольного опьянения нарушения могут быть более размытыми и общими. Однако при инсульте пациент сталкивается с очаговыми неврологическими нарушениями. У него могут перестать работать рука или нога с одной стороны тела, появиться слабость и нарушиться движение лица с одной стороны.

Кроме того, инсульт не всегда сопровождается болевыми ощущениями. Человек может почувствовать лишь слабость в руке, начать спотыкаться или потерять координацию. При этом особенно опасно, если инсульт развивается на фоне употребления алкоголя. Тогда признаки начинают сочетаться и усложняют диагностику.

