Врач назвал неочевидный симптом проблем с сердцем

Кардиолог Тарасова: на проблемы с сердцем может указывать внезапная осиплость
Внезапная осиплость или изменение тембра голоса могут указывать на возникновение серьезных проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова.

Специалист объяснила, что при сердечной недостаточности камеры сердца могут увеличиваться и давить на нервы, которые отвечают за функционирование голосовых связок. В итоге происходит нарушение их функции, из-за чего меняется и голос.

По словам врача, нередко сердечная недостаточность сопровождается застоем крови в легких, из-за чего начинает развиваться отек слизистой оболочки гортани и голосовых связок. Помимо этого, в некоторых случаях пациент может столкнуться с кардиовокальным синдромом, про котором увеличивается сердце. Этот орган или аневризма аорты начинают сдавливать нерв, который отвечает за движение голосовой связки.

«Обратиться к врачу стоит, если изменение голоса возникло внезапно и не проходит без видимых причин либо усиливается при физической нагрузке или в положении лёжа. Особое внимание следует обратить на сочетание осиплости с одышкой и отёками на ногах», — подчеркнула кардиолог.

Она добавила, изменения голоса могут быть только одним из ряда возможных сигналов организма. Поэтому при возникновении осиплости, следует обратиться за медицинской помощью.

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин до этого говорил, что в некоторых случаях инсульт можно спутать с похмельем. По его словам, быстро отличить серьезные проблемы со здоровьем от простого недомогания после употребления алкоголя помогут несколько признаков, в числе которых резкое возникновение симптомов.

Ранее были названы препараты, которые могут приводить к одышке.

 
