Россиянам рассказали, как не заразиться хантавирусом при уборке дачи или гаража

Инфекционист Ермолаева: убираться на даче луше в респираторе и резиновых перчатках
Врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева рассказала ТАСС, что в местах обитания грызунов стоит проводить уборку в резиновых перчатках и в респираторе.

Она уточнила, что во время уборки также стоит воздержаться от курения или употребления еды, так как хантавирус может попасть на слизистую оболочку.

«При уборке помещений - сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны, работайте только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль», — отметила инфекционист.

Эксперт напомнила, что вакцины против хантавируса нет, равно как и специфических лекарственных средств. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов (фекалии, моча, слюна), а также при контакте с самими грызунами, либо при употреблении в пищу загрязненных продуктов.

18 мая врач-инфекционист, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Поломошнова рассказала «Газете.ru», что хантавирус пугает высокой летальностью и сообщениями о «новом» андском варианте. Однако это не значит, что мир стоит на пороге новой пандемии.

По ее словам, хантавирус не может распространяться также быстро, как коронавирус, так как инфекции имеют принципиально разные механизмы «захвата» новых территорий и жертв.

