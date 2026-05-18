«От клещей до бешенства»: кинолог рассказал о подготовке собак к дачному сезону

Перед тем, как привезти свою собаку на дачу, важно подготовить ее к этому – в противном случае высоки риски, что она подхватит серьезное заболевание. Важно предусмотреть основные опасности, а также отслеживать состояние питомца, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди основных правил он выделил в первую очередь обработку собаки от клещей и прочих паразитов, которую важно делать заранее по рекомендации ветврача. В зависимости от породы и возраста собаки могут применяться разные средства – спреи, антипаразитарные ошейники, таблетки и так далее.

«Помимо насекомых, собака на участке также может встретить незнакомых ей животных — например, мышей, крыс, ежей или змей. Некоторые из них могут оказаться переносчиками бешенства., — предупредил эксперт. — Поэтому питомца, во-первых, нужно заранее от бешенства привить — это обязательно в любом случае, даже если на дачу он не ездит, — а во-вторых, постараться оградить от контактов с потенциально зараженными зверями».

Кроме того, важно учитывать погоду, напомнил Карапетьянц. В частности, собаки плохо переносят сильную жару – при высоких температурах важно не нагружать питомца, чтобы исключить риски теплового удара. В доступе у собаки всегда должна быть вода, а также укрытие, где она может спрятаться от солнца.

Кинолог также отметил, что для собак полезно купание в водоемах. Однако нельзя затаскивать в реку питомца после активных нагрузок, так как это будет чревато стрессом – слишком сильный эффект холодной воды на разогретое тело.

Перед поездкой на дачу с собакой владельцам следует заранее узнать, где находится ближайшая ветклиника – никто не может быть на сто процентов застрахован от тех или иных опасных ситуаций, заключил кинолог.

