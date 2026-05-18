«Ленивее» ковида»: инфекционист объяснила, почему хантавирус не угрожает миру

Хантавирус пугает высокой летальностью и сообщениями о «новом» андском варианте. Однако это не значит, что мир стоит на пороге новой пандемии, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Поломошнова.

Главный вопрос, который волнует всех: может ли хантавирус распространяться так же быстро, как коронавирус? Ответ эксперта — нет. Эти инфекции имеют принципиально разные механизмы «захвата» новых территорий и жертв.

Коронавирус (SARS-CoV-2) — это мастер аэрогенного пути. Он передается преимущественно от человека к человеку, легко преодолевая дистанцию при разговоре или дыхании. Хантавирусы работают иначе.

«Большинство хантавирусов — это зоонозы. Перенос происходит от грызунов к человеку через контакт с их выделениями или испарениями этих выделений», — объясняет Елизавета Поломошнова.

Именно поэтому глобальное шествие хантавируса по планете крайне маловероятно. Чтобы вирус начал массово заражать людей, нам пришлось бы столкнуться с невероятной миграцией грызунов-носителей в каждый дом, что само по себе звучит как сценарий фантастического триллера, а не реальный эпидемиологический прогноз.

Много шума наделал штамм Андес (Andes), который генетически отличается от своих собратьев. Его главная «страшилка» заключается в том, что в редких условиях он все же способен передаваться от одного человека к другому.

Однако врач-инфекционист призывает не паниковать: этот вирус не ведет себя как SARS-CoV-2. Воздушно-капельный путь (в привычном нам понимании) для него не характерен. Даже если передача между людьми происходит, она требует специфических условий.

«Нас сильно вряд ли ждет новая пандемия, скорее очень локальные вспышки в маленьких тесных коллективах», — подчеркивает Елизавета Поломошнова. Более того, эти вспышки пока фиксируются «сильно далеко от России» — в районе Анд (Аргентина, Чили, части Уругвая).

Если коронавирус приучил нас следить за сатурацией и температурой, то хантавирус Андес бьет по организму гораздо жестче и быстрее. Он ассоциируется с развитием тяжелого кардиопульмонального синдрома.

Это состояние, при котором счет идет на часы. Врач описывает клиническую картину так: развиваются кардиогенный шок и отек легких. У пациента быстро нарастает дыхательная недостаточность. В таких случаях человеку жизненно необходима респираторная поддержка, и нередко врачам приходится подключать больного к аппарату ИВЛ. Это тяжелое испытание для организма, требующее немедленной госпитализации в отделение реанимации.

На сегодняшний день ситуация внутри страны остается спокойной. Случаев завоза «нового» андского штамма на территорию России не зарегистрировано. Риск его распространения среди нашего населения эксперт оценивает как крайне низкий.

Но это не значит, что о хантавирусах можно забыть. В России есть свои «местные» (эндемичные) штаммы. Они вызывают другое, не менее неприятное заболевание — ГЛПС (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом). Эти вирусы также передаются от грызунов, и именно они являются реальной, а не гипотетической угрозой для наших соотечественников.

Поскольку хантавирус — это зооноз, ваша безопасность напрямую зависит от того, насколько часто вы пересекаетесь с грызунами. Если коронавирус заставлял нас носить маски в общественном транспорте, то хантавирус требует защиты в подвалах, гаражах и на садовых участках.

«Помните правила: не контактировать с мышами и убирать их фекалии только в перчатках и масках!» — напоминает врач-инфекционист.

Особую осторожность стоит проявлять при весенней уборке дачных домиков. Сухие выделения мышей, превращаясь в пыль, могут содержать вирус. Вдыхание этой пыли — самый прямой путь на больничную койку. Использование респиратора и проведение только влажной уборки (чтобы пыль не поднималась в воздух) — это простые меры, которые реально работают.

Подводя итог, можно сказать: хантавирус — это не «новый ковид». Это опасная, тяжелая, но гораздо менее заразная инфекция. Миру не грозят локдауны из-за штамма Андес, но каждому из нас стоит помнить о гигиене и осторожности при контакте с дикой природой.

