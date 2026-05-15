Инфекционист предупредил, чем хантавирус опасен для российских дачников

Врач Полубатанов: вирус «Андес» не обитает в России, опаснее «местные» штаммы
Пока мировые службы следят за вспышками экзотических штаммов хантавируса в мире, в реальности для россиян гораздо опаснее «местные» хантавирусы, которые, в частности, широко распространены на дачах, рассказал «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-инфекционист Олег Полубатанов.

По словам врача, забытые на зиму дачные домики, пыльные чердаки и весенняя уборка в сарае — многим россиянам это знакомо. Именно в этих местах нас подстерегает хантавирус — инфекция, которую часто называют «мышиной лихорадкой».

Хантавирусы — это большая группа микроорганизмов, которые бьют по самым разным системам нашего организма. В Европе и Азии (включая Россию) они чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), а в Америке — опасный кардиопульмональный синдром.

Несмотря на периодические тревожные новости, Олег Полубатанов спешит успокоить: «Внутренняя ситуация стабильна: по заявлению Роспотребнадзора, с начала 2026 года в России не было зафиксировано вспышек ГЛПС. Заболеваемость остается на уровне единичных случаев». По словам эксперта, ситуация полностью контролируется и не превышает среднемноголетних показателей.

Многих пугает вирус «Андес», который «засветился» на круизном лайнере. Но и здесь повода для паники нет.

«Вирус «Андес» не встречается в Евразии, а его основной переносчик — карликовый рисовый хомяк — не способен выжить в климатических условиях России, что делает риск его появления в стране минимальным», — объясняет врач-инфекционист. Кроме того, российские службы уже усилили контроль на границах через систему «Периметр», чтобы не допустить завоз инфекции.

Хантавирусная инфекция в нашей стране имеет четкую географическую привязку — так называемые природные очаги. Если вы живете в этих регионах или отправляетесь туда на отдых, бдительность нужно удвоить.

Южный федеральный округ: Ставропольский и Краснодарский края.

Территории между Уралом и Волгой.

И Дальний Восток.

«Традиционные для России хантавирусы распространены не повсеместно, а имеют природные очаги, где чаще всего и происходят заражения», — отмечает Олег Полубатанов.

Основной резервуар хантавирусов в природе — мелкие грызуны: рыжие полевки, полевые мыши, крысы. Вирус выделяется во внешнюю среду с их слюной, мочой и фекалиями.

Заразиться можно тремя способами:

  1. Воздушно-пылевой путь (самый частый): человек вдыхает мельчайшую пыль, содержащую высохшие экскременты грызунов. Это часто случается при уборке дач, сараев, гаражей и других помещений.
  2. Контактный путь: прямой контакт с грызунами, их выделениями или укус зверька.
  3. Алиментарный путь (через еду): через употребление продуктов или воды, загрязненных грызунами.

Многих волнует вопрос: передается ли хантавирус от человека к человеку, как грипп или ковид? Ответ врача однозначен: для российских штаммов это невозможно.

«Большинство хантавирусов (включая те, что встречаются в России) не передается от человека к человеку», — подчеркивает Олег Полубатанов. Что касается нашумевшего вируса «Андес», то он может передаваться между людьми, но только в исключительных условиях: при очень тесном и длительном контакте в замкнутом пространстве.

Для обычного человека главным фактором риска остается пребывание в пыльных, закрытых помещениях, где «хозяйничали» мыши.

К группам, наиболее подверженным риску заражения хантавирусами, циркулирующими на территории РФ, относятся люди, чья деятельность или образ жизни связаны с пребыванием в природных очагах инфекции.

Дачники и сельские жители: при уборке домов, подвалов, сараев после зимы или при работе на участке.

Сотрудники сельского и лесного хозяйства: фермеры, лесники, геологи.

Туристы и любители активного отдыха на природе: при ночевках в палатках, лесных избушках, употреблении воды из открытых источников.

Профилактика хантавируса не требует сложного оборудования, только дисциплины. Врач-инфекционист дает четкий алгоритм защиты.

Влажная уборка — закон. Ни в коем случае не подметайте сухим веником помещения, где могли быть грызуны. Только влажная уборка с дезинфицирующими средствами (хлорирование — отличный вариант). Пыль должна быть «связана», а не летать в воздухе.

Экипировка. Если вы затеяли разбор старых вещей в гараже или сарае, обязательно наденьте респиратор и перчатки. Это ваша главная защита от вдыхания вируса.

Берегите продукты. Все, что вы планируете съесть, должно храниться в недоступной для мышей таре (металлических или пластиковых контейнерах). Не пейте воду из открытых источников в лесу.

Гигиена. Тщательно мойте руки после любых работ на земле, даже если вы работали в перчатках.

Дератизация. Не ленитесь проводить борьбу с грызунами на своем участке и в постройках. Чем меньше «соседей», тем ниже риск.

«Соблюдение этих простых правил позволит вам наслаждаться отдыхом на природе и работой на грядках, не опасаясь «мышиной лихорадки», — отметил врач.

Ранее российский инфекционист объяснила, почему пандемии хантавируса не будет.

 
