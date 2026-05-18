Россиянка захлебнулась во время купания в Таиланде

Россиянка погибла на острове Пхукет во время купания в Андаманском море. Об этом сообщила газета The Phuket News.

По данным издания, местные жители 17 мая заметили тонущую женщину в прибрежной зоне и вызвали спасателей.

43-летнюю гражданку Россия вытащили на берег без сознания. После оказания экстренной помощи ее доставили в больницу, однако спасти женщину не удалось.

До этого трагедией закончился отдых другого россиянина. Турист погиб во время отдыха на Филиппинах после того, как его унесло в открытый океан сильным течением. Трагедия произошла на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай. По данным СМИ, утром мужчина зашел в воду, однако сильное отбойное течение начало уносить его в море.

Спасатель пляжа сразу бросился на помощь, но спасти туриста не смог и погиб вместе с ним. По предварительной информации, он доплыл до тонущего, однако не успел надеть на него спасательный жилет.

Ранее боец ММА из Киргизии погиб, спасая тонущую девушку на озере.

 
