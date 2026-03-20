Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Филиппинах спасатель погиб, пытаясь спасти утонувшего россиянина

Shutterstock

Российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах после того, как его унесло в открытый океан сильным течением. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай. По данным источника, утром мужчина зашел в воду, однако сильное отбойное течение начало уносить его в море.

Спасатель пляжа сразу бросился на помощь, но спасти туриста не смог и погиб вместе с ним. По предварительной информации, он доплыл до тонущего, однако не успел надеть на него спасательный жилет.

Тела погибших нашли только спустя 11 часов.

Пука Бич известен опасными подводными течениями и сильными волнами, которые возникают из-за пролива между островами. Несмотря на предупреждения, туристы нередко заходят в воду в опасных местах, где течение может унести к скалам или в открытое море.

До этого в Таиланде микроавтобус сбил российского туриста на оживленной улице курорта — спасти его врачам не удалось.

Ранее тренер «Валенсии» и его дети погибли в Индонезии.

 
Теперь вы знаете
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
