На Филиппинах спасатель погиб, пытаясь спасти утонувшего россиянина

Российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах после того, как его унесло в открытый океан сильным течением. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай. По данным источника, утром мужчина зашел в воду, однако сильное отбойное течение начало уносить его в море.
Спасатель пляжа сразу бросился на помощь, но спасти туриста не смог и погиб вместе с ним. По предварительной информации, он доплыл до тонущего, однако не успел надеть на него спасательный жилет.
Тела погибших нашли только спустя 11 часов.
Пука Бич известен опасными подводными течениями и сильными волнами, которые возникают из-за пролива между островами. Несмотря на предупреждения, туристы нередко заходят в воду в опасных местах, где течение может унести к скалам или в открытое море.
