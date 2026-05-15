Боец ММА погиб, спасая тонущих детей

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Медет Жээналиев погиб, пытаясь спасти тонущих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.

«Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб», — рассказали журналистам.

Трагедия произошла на озере Иссык-Куль в селе Бактуу-Долоноту. По данным МЧС, тело 30-летнего бойца нашли на следующий день и передали родственникам.

Медет Жээналиев Жээналиев был воспитанником киргизской школы смешанных единоборств. Он выступал в легкой весовой категории в профессиональном ММА. На счету бойца было четыре профессиональных боя, в которых он одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

