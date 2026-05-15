Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Боец ММА погиб, спасая тонущих детей

Киргизский боец ММА Жээналиев погиб, спасая тонущих детей на озере
MMA Киргизстан

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Медет Жээналиев погиб, пытаясь спасти тонущих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.

«Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб», — рассказали журналистам.

Трагедия произошла на озере Иссык-Куль в селе Бактуу-Долоноту. По данным МЧС, тело 30-летнего бойца нашли на следующий день и передали родственникам.

Медет Жээналиев Жээналиев был воспитанником киргизской школы смешанных единоборств. Он выступал в легкой весовой категории в профессиональном ММА. На счету бойца было четыре профессиональных боя, в которых он одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее арестовали соучастника убийства чемпиона России по многоборью.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!