Как снизить количество бытовых конфликтов в отношениях, рассказал психолог

Полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, однако есть два способа снизить их количество: во-первых, изначально обсудить нормы и правила уклада жизни, во-вторых, уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью, рассказала «Газете.Ru» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина.

Когда люди только начинают создавать и развивать отношения, они ориентированы в первую очередь на эмоционально-чувственную составляющую. В этот период детали и конкретика — привычки, установки, бытовые нормы — обычно отходят на второй план, поскольку их заслоняет романтическая аура. Однако именно эти мелочи вскоре станут основным содержанием совместной жизни и причиной бытовых конфликтов, которые могут разрушить отношения.

«Эмоциональная атмосфера, конечно, не исчезнет, но она существенно трансформируется. На первый план неизбежно выйдет вопрос совпадения или несовпадения жизненного опыта, привычек и взглядов. Если эти аспекты не совпадают, они с высокой вероятностью станут причиной скрытых или явных конфликтов. В связи с этим на старте отношений целесообразно обсудить и определить степень совпадения по ключевым пунктам: ценности, привычки и установки, а также нормы и правила уклада жизни. Важно определить для себя (а лучше — совместно), какова приоритетность каждого из возможных несовпадений», — рассказала психолог.

Например, если для одного человека критически важен порядок и чистота в доме, а для другого привычен хаос и беспорядок, противоречия в совместной жизни практически гарантированы. Если стороны на начальном этапе не сформируют общие договоренности и не будут им следовать, исход таких отношений, скорее всего, будет пессимистичным.

«Кроме того, часто бывает так, что при трансформации эмоциональной ауры отношений — когда острота чувств снижается и быт становится обыденностью — у людей возникает подсознательная потребность вернуть эту «искру». Эту потребность они пытаются компенсировать через искусственно создаваемые конфликты. Поводом для ссоры может стать что угодно: грязная посуда, разбросанные носки или любая другая бытовая мелочь. Поэтому важно сразу понять причину конфликта, может быть это нехватка романтики в отношениях», — заметила психолог.

По словам Никишиной, в любых конфликтах нужно четко понимать причину разногласий. Для этого можно ответить на три вопроса: является ли конфликт следствием нехватки эмоционального содержания в отношениях, или же сам конфликт стал единственным способом почувствовать накал страстей, или или корень проблемы в несогласованности представлений о совместной жизни, которая проявляется в несовместимых привычках, установках и стереотипах, не позволяя выстроить отношения на взаимопонимании и взаимоуважении.

