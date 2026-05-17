Психолог предупредила об опасных последствиях подавления эмоций

Многие с детства слышат установки вроде «мальчики не плачут» или «хорошие девочки не злятся». Со временем это формирует привычку подавлять эмоции — не как осознанный выбор, а как способ адаптации. О том, почему это происходит и к чему может привести, «Газете.Ru» рассказала психолог Стасия Вавилина.

По словам специалиста, ребенок быстро понимает: если его злость, страх или обида не принимаются, безопаснее их не показывать. «Так сохраняется контакт с близкими, но теряется контакт с собой», — объясняет Вавилина. Эта модель закрепляется и во взрослом возрасте.

Внешне это может выглядеть как спокойствие и контроль: человек избегает конфликтов, «держит себя в руках», старается быть удобным. Но внутри при этом накапливается напряжение, которое никуда не исчезает.

Проблема в том, что подавленные эмоции не пропадают. Психика тратит ресурсы, чтобы удерживать их, но бесконечно это делать невозможно. В какой-то момент происходит срыв: человек реагирует резко и непропорционально ситуации, чаще всего — на близких.

«Возникает замкнутый круг: сначала сдерживание, потом всплеск, затем чувство вины и новая попытка все контролировать», — отмечает психолог.

Подавление эмоций напрямую влияет на состояние организма. Постоянное внутреннее напряжение связано с тревожностью, нарушениями сна, эмоциональным выгоранием. Нередко появляются и психосоматические симптомы — головные боли, мышечные зажимы, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«По сути, тело начинает говорить за человека, когда он сам не дает себе этого сделать», — подчеркивает Вавилина.

Есть и другой эффект: снижается способность испытывать положительные эмоции. «Невозможно отключить только злость или страх — вместе с ними притупляются радость, удовольствие, ощущение близости», — объясняет специалист. В результате человек становится эмоционально более отстраненным.

Причины такого поведения формируются еще в детстве. В первые годы жизни эмоции — это главный способ контакта с миром. Если ребенка за проявления чувств игнорируют, стыдят или наказывают, у него закрепляется установка: выражать эмоции небезопасно.

В более сложных ситуациях — например, при сильном стрессе или травме — психика может «отключать» чувствительность к эмоциям как защиту. Во взрослом возрасте это проявляется трудностями в их распознавании. Такое состояние известно как алекситимия.

Иногда человек либо почти не различает свои эмоции, либо, наоборот, переживает их слишком интенсивно, но не умеет с ними справляться. В итоге формируются две крайности: полное подавление или неконтролируемые реакции.

Свою роль играют и социальные установки. Даже взрослые люди часто боятся выражать эмоции, чтобы не испортить отношения, не показаться слабыми или не быть отвергнутыми.

При этом эмоции выполняют важную функцию — они сигнализируют о потребностях. Злость может указывать на нарушение границ, страх — на угрозу, тревога — на неопределенность.

«Если человек подавляет эмоции, он перестает понимать, что с ним происходит и чего он хочет», — говорит Вавилина. Появляется ощущение: «мне плохо, но непонятно почему».

Со временем эмоции все равно находят выход, но уже косвенно. Подавленная злость проявляется раздражительностью, страх — тревогой, обида — дистанцией в отношениях.

Решение, по словам эксперта, не в полном контроле, а в умении распознавать и безопасно выражать эмоции. Один из простых шагов — начать фиксировать свои реакции. Например, вести дневник: записывать, что произошло, что вы почувствовали и что вам в этот момент было нужно.

Также помогают телесные и творческие практики — через движение или рисунок можно дать эмоциям выход и лучше понять их причину.

«Когда эмоции проживаются, они не накапливаются и не приводят к срывам», — отмечает специалист.

Подавление эмоций лишает человека внутренней опоры: становится сложнее понимать свои границы, желания и реакции. Это влияет на отношения, качество жизни и даже профессиональную реализацию.

По словам психолога, задача — не избавиться от эмоций, а научиться с ними обращаться. Этот навык напрямую связан с эмоциональным интеллектом — способностью понимать себя и выстраивать здоровые отношения с окружающими.

«Умение замечать и выражать эмоции — это не слабость, а ресурс, который делает человека устойчивее», — заключает Вавилина.

