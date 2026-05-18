Один из пострадавших при взрыве на нефтебазе под Уфой умер в больнице

Mash: пострадавший во время взрыва под Уфой умер с ожогами 90% тела

Один из рабочих, пострадавших при взрыве резервуара на нефтебазе под Уфой, скончался в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, 54-летний мужчина получил ожоги 90% тела. Во время взрыва он вместе с двумя коллегами находился у люка резервуара с нефтепродуктами.

Врачи Республиканского ожогового центра пытались спасти пострадавшего, однако он умер. Двое других работников продолжают лечение в больнице.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Инцидент произошел во время огневых работ, во время который вспыхнула нефть и началось возгорание в резервуарном парке.

Предварительно, на выведенном из эксплуатации резервуаре произошло воспламенение газовоздушной смеси. В этот момент там проводили работы по очистке донных отложений. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

По сообщениям Mash, число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии достигло семи человек. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

