«Не поворачиваться спиной»: россияне стали чаще сталкиваться с волками в лесу

Дикие звери, в том числе – волки, стали чаще выходить к людям, в частности такие случаи отмечаются в Подмосковье. С учетом возросшего риска столкнуться с диким хищником, важно знать правила поведения на такой случай, отметил в беседе с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

«Волков сейчас замечают в основном на границах областей, там, где рядом расположены большие леса. Например, на юго-востоке, — отметил специалист. — Почему они там появляются? Я бы назвал две причины: леса вырубают и застраивают, соответственно зверям просто негде жить, у животных становится меньше территории. Вторая причина заключается в том, что в лесу полно еды.

По словам биолога, волки сейчас активно охотятся на кабанов, косуль и молодых лосей. Они переходят в другие области в поисках добычи, причем охотиться могут и на домашний скот, оставленный без присмотра пастуха.

Что касается нападений на людей, то такое случается, но лишь в особых ситуациях. Например, чаще всего агрессию по отношению к человеку проявляют волки с бешенством – при этом заболевании они практически теряют чувство страха, их ничем невозможно отпугнуть, объяснил Сафонов.

При встрече с волком важно спокойно, медленно отойти назад, но при этом ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной, пояснил биолог.

Он напомнил также, что, помимо волков, есть риск столкнуться другими животными, в том числе – дикими кабанами, которые перемещаются группами и тоже представляют немалую опасность для человека. В случае с ними важно также не делать резких движений, не пугать, не использовать никакие звуковые сигналы вроде гудков автомобиля – такие резкие звуки могут наоборот спровоцировать животных на нападение, заключил специалист.

До этого Сафонов отмечал, что при встрече кабанов с поросятами важно не пытаться сделать фото, так как подобные попытки могут быть восприняты как угроза. Он посоветовал не поворачиваться к ним спиной, а осторожно отойти назад. Бежать тоже не стоит – в любом случае человек не сможет развить скорость, превышающую скорость диких кабанов. Самый лучший вариант при опасной ситуации – залезть на дерево и остаться там, пока кабаны не уйдут, заключил ученый.

