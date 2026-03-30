Россиянам рассказали, как спастись от агрессивных кабанов с поросятами

В Московской области и других регионах россияне начали встречать диких кабанов. В апреле самки впервые выводят подросших поросят, в этот период они особенно настороженны и агрессивны. Любые резкие движения и, например, попытки сделать фото, могут быть восприняты как угроза, предупредил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, рождение поросят для самок кабанов – большой стресс, поэтому они делают все для защиты потомства и могут без предупреждения кинуться в атаку при малейшей угрозе. Поэтому статистика говорит, что именно самки кабанов чаще нападают на людей. Сафонов призвал не приближаться к семействам, не пытаться сделать фото.

«Любое резкое движение — это сигнал нападения. А у самки, которая охраняет потомство, инстинкты обострены, что может спровоцировать молниеносную атаку в ответ на любое нестандартное поведение», — подчеркнул биолог.

При встрече с такой семьей кабанов он посоветовал не поворачиваться к ним спиной, а осторожно отойти назад. Бежать тоже не стоит – в любом случае человек не сможет развить скорость, превышающую скорость диких кабанов. Самый лучший вариант при опасной ситуации – залезть на дерево и остаться там, пока кабаны не уйдут, заключил ученый.

До этого зоозащитница Мария Голяк отмечала, что кабаны способны проявлять агрессию, если чувствуют угрозу. Она призвала не пытаться покормить кабанов, при встрече с ними не паниковать и не делать резкие движения, а просто дать животному спокойно уйти. Если же кабан предпринимает попытки атаковать, необходимо быстро найти укрытие или забраться на высокое место, чтобы избежать конфронтации, добавила она.

