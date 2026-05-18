Защита подала жалобу на приговор лидерам «Общины Виссариона»

Защита руководителя религиозной организации «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа и его сподвижников — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина — подала кассационную жалобу на их приговор. Об этом сообщил ТАСС представитель стороны защиты адвокат Сергей Кречетов.

По словам правозащитника, при вынесении приговора были допущены нарушения, в том числе не была проведена судебно-медицинская экспертиза в соответствии с новыми правилами.

30 июня 2025 года главу секты Сергея Торопа приговорили к 12 годам лишения свободы. Его сторонники Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам соответственно. По данным прокуратуры, в результате действий обвиняемых с 1991 по 2020 год 16 лицам был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.

Бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, «сыном Бога» и «новым Христом», основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

