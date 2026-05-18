Психолог дал советы, которые помогут сохранить счастливые отношения в семье

Активное конструктивное реагирование поможет сохранить счастливые отношения в семье. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он подчеркнул, что после конфетно-букетного периода пары всегда выходят на другой уровень, где наряду с романтикой важно ощущение безопасности рядом друг с другом. По словам психолога, члены семьи должны быть уверены, что родные в любых конфликтах будут на их стороне и никогда не «вынесут из дома» информацию, которая касается каких-то чувствительных тем.

«Во время свадьбы часто говорят фразу «и в горе, и в радости». Так вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих все же развит, а в радости часто нет. А ведь когда мы эмоционально присоединяемся к позитивному переживанию другого, наша связь становится крепче. В свою очередь, насмешки, закатывания глаз в ответ и критика личности, наоборот, разрушают отношения», — сказал Самбурский.

Эксперт отметил, что конфликты случаются во всех семьях, однако, важно не манипулировать в них с помощью молчания, поскольку это заставляет родных чувствовать себя виноватыми. Он добавил, что избежать скандала может помочь свое стоп-слово, которое станет сигналом для того, чтобы разойтись на 20–30 минут и успокоиться. Через этот промежуток времени можно будет снова вернуться к обсуждению проблемы, заключил психолог.

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина до этого рассказала «Газете.Ru», что полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, однако есть два способа снизить их количество: во-первых, изначально обсудить нормы и правила уклада жизни, во-вторых, уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью.

Ранее психолог предупредила об опасных последствиях подавления эмоций.

 
