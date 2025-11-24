«Обращайтесь в суд»: россиянам напомнили о праве потребовать премию в конце года

В России вопросы годового премирования сотрудников теперь официально урегулированы, поэтому работодатель не может просто так лишить их выплаты. Стало легче доказать в этом случае незаконные действия руководства компании, обратившись в суд, однако действуют новые нормы лишь при условии наличия пункта о премии в нормативном акте, рассказал НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Раньше предусматривалось, что работодатель вправе определять систему оплаты, включая премии для работников, определять критерии их выплаты и размеры. Теперь же годовая премия должна быть предусмотрена в договоре или других локальных актах компании – сотрудники должны изучить и подписать этот документ, объяснил Южалин. Он подчеркнул, что, однако, эти выплаты являются необязательными, более того – начислять их без документов нельзя.

«Если этого пункта нет в договоре или других документах, этого можно не делать, — отметил юрист. — Если выплата нигде не предусмотрена, а работодатель ее выплачивает, это нарушение. Сегодня годовая премия во многих компаниях является важной мотивацией продолжать работать в компании».

Что касается лишения премии в компании, где такая выплата предусмотрена, то для такой меры теперь есть чёткие критерии, прописанные в ТК РФ. Так, например, при дисциплинарном проступке сотрудника его могут лишить 20% месячного заработка.

«Если же по условиям работодатель был обязан выплатить премию, но этого не сделал, работник имеет право обратиться с исковым заявлением в суд», — заключил юрист.

Напомним, как объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, на получение 13-й зарплаты могут рассчитывать работники, выполняющие определённые условия компании. Это может быть достижение плановых показателей, отсутствие дисциплинарных взысканий или решение руководства наградить сотрудников за общие результаты.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин в этом году рассчитывает на тринадцатую зарплату.