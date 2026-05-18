Россиянам объяснили, может ли работодатель штрафовать сотрудников

Юрист Кузнецов: по закону работодатель не может штрафовать сотрудников

В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников – это не предусмотрено в ТК РФ. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с RT эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.

«Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в ТК РФ за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист.

До этого управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал «Газете.Ru», что уволить сотрудника только за имитацию работы практически невозможно, поскольку в ТК РФ нет такого основания. Он отметил, что расторгнуть трудовой договор можно при неоднократном неисполнении обязанностей, если у сотрудника уже есть действующее дисциплинарное взыскание, либо за однократное грубое нарушение. К таким нарушениям относятся, например, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или разглашение тайны.

