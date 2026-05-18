Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, может ли работодатель штрафовать сотрудников

Юрист Кузнецов: по закону работодатель не может штрафовать сотрудников
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников – это не предусмотрено в ТК РФ. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с RT эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.

«Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в ТК РФ за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист.

До этого управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал «Газете.Ru», что уволить сотрудника только за имитацию работы практически невозможно, поскольку в ТК РФ нет такого основания. Он отметил, что расторгнуть трудовой договор можно при неоднократном неисполнении обязанностей, если у сотрудника уже есть действующее дисциплинарное взыскание, либо за однократное грубое нарушение. К таким нарушениям относятся, например, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или разглашение тайны.

Ранее юрист раскрыл, могут ли отказать в работе из-за татуировки.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!