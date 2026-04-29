Суеверный слесарь стал миллионером после встречи с пауком в ванной

Слесарь из Владимирской области выиграл 56 млн рублей после того, как увидел в ванной большого паука. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».

В ночь перед крупным выигрышем мужчине приснился сон о победе в лотерее. Утром он увидел в ванной большого паука, который, согласно народной примете, является предвестником денег. Вдохновленный знаками россиянин купил несколько лотерейных билетов, а вечером приобрел еще один напоследок. Именно последний билет принес мужчине суперприз, отметили в «Столото».

По правилам лотереи «Все или ничего» суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Житель Владимирской области не угадал ни одного числа.

До этого жительница Волгоградской области выиграла в лотерею 1 млн рублей. Россиянка стала обладательницей одного из призов в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Женщина могла остаться без приза, поскольку изначально выбросила лотерейный билет, но достала его из мусорного ведра. Когда женщина проверила билет, он оказался выигрышным. Победительница призналась, что раньше скептически относилась к лотереям, но поняла, что нужно верить в удачу. Выигрыш семья планирует потратить на ремонт жилья.

Ранее российское исследование выявило самых активных покупателей лотерей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!