Иностранец купил в Москве сотни шкур хорька и пытался увезти их в Китай

ФТС: в Шереметьево задержали иностранца с 930 шкурами хорька в багаже

В аэропорту Шереметьево пресекли попытку вывоза в Китай 930 выделанных шкур хорька на сумму около 1,2 млн рублей. Их обнаружили в багаже иностранного гражданина, сообщила Федеральная таможенная служба России.

При досмотре личных вещей 52-летнего иностранца, вылетавшего рейсом в КНР, инспекторы с помощью рентгеновской установки выявили множество шкур разного размера и расцветки. Мужчина пояснил, что приобрел товар на московском рынке для последующей перепродажи с наценкой на родине.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый мех — выделанные шкуры хорька из семейства куньих. В отношении перевозившего этот груз пассажира решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до 1 млн рублей, а также дополнительный штраф в размере пятикратной стоимости контрабанды.

Согласно постановлению правительства РФ № 977 от 2012 года, обработанные и необработанные шкуры диких животных, включая представителей семейства куньих, отнесены к стратегически важным товарам. Их вывоз за пределы Евразийского экономического союза без специальных разрешений и ветеринарных сертификатов запрещен. Нарушение этого запрета влечет уголовную ответственность, а конфискованный товар подлежит безвозмездному изъятию в доход государства.

Ранее француз похитил из музея золотые монеты и продавал их в Москве.