Врач рассказала о самых полезных бананах

Диетолог Кованова: зеленые бананы являются самыми полезными
Зеленые бананы являются наиболее полезными для здоровья, поскольку в них много резистентного крахмала и они лучше насыщают организм. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Ограничить употребление стоит в том случае, если человек не может сам остановиться. В норме есть два зеленых банана в день или один спелый. Бананы полезны для спортсменов, их едят даже на «сушке», — пояснила специалист.

По ее словам, они также приносят пользу людям с высокой умственной нагрузкой. При этом бананы не стоит употреблять пациентам с некоторыми заболеваниями и при приеме ряда лекарств. Среди них — болезни почек, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, проблемы с желчным пузырем и варикозном.

Врач Ирен Пинилья до этого говорила, что виноград, апельсины, манго и бананы стоит употреблять умеренно людям, которые хотят снизить риски преждевременного старения и сохранить здоровье в пожилом возрасте. По словам Пинильи, виноград содержит большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают клеткам бороться с повреждением, связанным со старением и воспалением. Однако этот фрукт отличается высоким гликемическим индексом — способностью быстро повышать уровень сахара в крови.

