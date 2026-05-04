Врач дала советы, которые облегчат самочувствие при резком изменении погоды

Врач Романенко: бананы облегчат самочувствие при резком изменении погоды
Некоторые продукты, в том числе запеченный картофель, бананы и сухофрукты, помогут облегчить состояние тех, кто остро реагирует на резкую смену погодных условий. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, чаще всего это ухудшает состояние людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и любые нарушения вегетативной регуляции. У них могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость. Чтобы помочь себе, врач посоветовала накануне смены погоды нормализовать режим дня, постараться лечь спать раньше и убрать из графика все сложные дела.

«Также стоит снизить физическую нагрузку, поэтому, например, силовые тренировки в зале лучше пока отменить. Вместо этого советую выйти вечером на часовую прогулку вдали от оживленных магистралей. Во время нее кровь немного быстрее побежит по сосудам, дыхание ускорится, чистота сердечных сокращений слегка возрастет и организму будет легче насытиться кислородом», – отметила Романенко.

Кроме того, важно пить около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса и добавить в рацион продукты, богатые калием и магнием. К ним относятся запеченный картофель, бананы, сухофрукты, тыквенные семечки, орехи. Они помогут стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему.

Испанский терапевт Висенте Мера до этого заявил, что хронический недосып может заметно сокращать продолжительность жизни. По его словам, умывание лица теплой водой может облегчить засыпание.

