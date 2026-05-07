Названы фрукты, которые стоит есть умеренно для здоровья сосудов и мозга

Виноград, апельсины, манго и бананы стоит употреблять умеренно людям, которые хотят снизить риски преждевременного старения и сохранить здоровье в пожилом возрасте. Об этом рассказала врач Ирен Пинилья, рекомендации которой приводит Daily Mail.

По словам Пинильи, виноград содержит большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают клеткам бороться с повреждением, связанным со старением и воспалением. Однако этот фрукт отличается высоким гликемическим индексом — способностью быстро повышать уровень сахара в крови.

Схожую причину врач назвала и для ограничения потребления апельсинов. Несмотря на высокое содержание витамина С, поддерживающего иммунную систему, в них также много природных сахаров. Манго и бананы Пинилья тоже рекомендовала есть умеренно.

Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от сладких фруктов необязательно. Однако они не должны занимать большую часть суточного потребления (360-600 г).

Отдельно врач выделила несколько продуктов, которые, наоборот, могут быть полезны для здорового старения. В их число вошли киви, авокадо и черника. Последнюю специалист назвала особенно ценной благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию антиоксидантов. Эти соединения помогают снижать воспаление и защищать клетки, в том числе клетки головного мозга, от возрастных изменений.

Врач также составила своеобразный рейтинг фруктов для долголетия. Высокую позицию, по ее оценке, занял гранат: он содержит вещества, способные поддерживать здоровье сосудов и сердечно-сосудистой системы. Также полезно включать в рацион яблоки благодаря высокому содержанию клетчатки. Эти пищевые волокна помогают дольше сохранять чувство сытости и поддерживать баланс кишечной микробиоты — совокупности микроорганизмов, влияющих на пищеварение и обмен веществ.

«Важное место в рационе занимает клубника. Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защищать кожу от повреждений и снижать хроническое воспаление — один из факторов, связанных со старением организма», — отмечает эксперт.

