Пауэрбанк загорелся в поезде в Токио

В вагоне поезда в Токио загорелся мобильный аккумулятор (пауэрбанк), в результате чего пострадал один из пассажиров. Об этом сообщает компания-оператор Tokyu Railways.

По ее информации, инцидент произошел в 07:28 по местному времени (01:28 мск) на станции Хатанодай в районе Синагава. Пауэрбанк загорелся в сумке пассажира в вагоне остановившегося поезда. В результате инцидента пассажир получил легкие травмы, а в вагоне возникло небольшое задымление.

Движение по линии Икэгами было прекращено на три часа.

До этого директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая рассказала, что о рисках взрыва пауэрбанка могут говорить пять признаков, в числе которых едкий запах от устройства. Она заявила, что главные признаки возможной угрозы: вздутие корпуса, появление едкого химического запаха, чрезмерное нагревание устройства даже при слабой нагрузке, странные щелчки, треск или шипение в районе батареи, а также уменьшение времени работы без подзарядки или внезапные отключения устройства.

Также эксперт отметила, что механические повреждения корпуса, перегрев из-за высокой нагрузки или внешних температур, использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств, попадание воды или заводской брак – все это может стать причиной неисправной работы литийионного аккумулятора.

Ранее на борту российского пассажирского самолета взорвался пауэрбанк.