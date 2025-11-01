В России предложили поднять возраст молодежи для женщин фертильного возраста

Константин Абрамов, возглавляющий Общественный совет при Минтруде РФ, выступил с инициативой увеличить возрастной порог для молодежи в России. По его мнению, это может стать одним из способов поддержки женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, пишет РИА Новости.

«Сейчас самое большое количество женщин фертильного возраста — 30-39 лет. Друзья, может, поднимем чуть-чуть возраст молодежи, направим меры, чтобы поддержать тех девушек, которые уже самореализовались, получили работу, доход, которые понимают, что они хотят от жизни, чтобы они остались молодыми» – заявил Абрамов в ходе сессии «Семейноцентричность и многодетность — условия успеха демографической политики» на форуме «Сообщество».

Председатель Общественного совета при Минтруде считает, что подобное решение позволит поддержать женщин в самый важный с точки зрения репродукции период и потенциально улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ, Абрамов также подчеркнул, что 26% опрошенных считают основной причиной отказа от рождения детей финансовые трудности, 17% указывают на проблемы со здоровьем, 15% боятся чрезмерной ответственности, а 13% объясняют свой выбор личными предпочтениями и желанием жить одним днем.

«Наши студенты прекрасно понимают, что в текущих условиях они будут готовы заводить детей только тогда, когда обеспечат себе достаточный уровень дохода,» – подчеркнул эксперт.

В своем выступлении Абрамов опирался на результаты опросов, проведенных Аналитическим центром ВЦИОМ среди граждан России старше 18 лет. При этом заявленная погрешность данных не превышает 2,5%.

